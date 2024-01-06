Telefoncular çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay bugün akşam saatlerinde Diyarbakır Merkez ilçe Yenişehir'de meydana geldi. Kentin en işlek ve kalabalık yeri olan Ofis Ekinciler Caddesinde, telefon satan iki işyeri sahibi arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenmeyen nedenden dolayı başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Telefon satıcılarının yakınlarında dahil olduğu kavgada karşılıklı olarak silahlar da kullanılırken 1 kişi yaralandı.

Kavgada, silahlardan çıkan mermiler bu sırada seyir halindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse isabet etmesi sonucu şöför yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ile polisler sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. minibüs şoförü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada, kavga esnasında trafik durması nedeniyle maddi hasarlı kazada meydana geldi.