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Giriş Tarihi: 6.1.2024 00:04 Son Güncelleme: 6.1.2024 00:08

Telefoncular çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da cep telefonu satan iki işyeri sahibi arasındaki silahlı kavgada, biri minibüs şöförü 2 kişi ağır yaralandı. Merminin isabet ettiği minibüs şoförü hastanede öldü.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Telefoncular çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay bugün akşam saatlerinde Diyarbakır Merkez ilçe Yenişehir'de meydana geldi. Kentin en işlek ve kalabalık yeri olan Ofis Ekinciler Caddesinde, telefon satan iki işyeri sahibi arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenmeyen nedenden dolayı başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Telefon satıcılarının yakınlarında dahil olduğu kavgada karşılıklı olarak silahlar da kullanılırken 1 kişi yaralandı.

Kavgada, silahlardan çıkan mermiler bu sırada seyir halindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse isabet etmesi sonucu şöför yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ile polisler sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. minibüs şoförü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada, kavga esnasında trafik durması nedeniyle maddi hasarlı kazada meydana geldi.

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Telefoncular çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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