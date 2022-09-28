Haberler Yaşam Haberleri Telefonda ÖTV vergi kalkacak mı, indirim mi gelecek? Teknolojik ürünlerde KDV ÖTV indirimi var mı, gelecek mi?
Giriş Tarihi: 28.9.2022 16:17

Telefonda ÖTV vergi kalkacak mı, indirim mi gelecek? Teknolojik ürünlerde KDV ÖTV indirimi var mı, gelecek mi?

Telefonlara ÖTV indirimi konusu son dönemde gelen açıklamalar sonrasında gündemdeki yerini aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, bu konuya açıklık getirdi. Bu noktada ise vatandaşlar “Telefonda ÖTV vergi kalkacak mı, indirim mi gelecek?” sorularına yanıt arıyordu. Kandemir açıklamasında; "Sayın Bakanlarımız çalışıyorlar. Milletimizin beklentilerine uygun şekilde hareket edeceğiz." İfadelerini kullandı. Peki, Telefonda ÖTV vergi kalkacak mı, indirim mi gelecek? İşte tüm detaylar.

Telefonda ÖTV vergi kalkacak mı, indirim mi gelecek? Teknolojik ürünlerde KDV ÖTV indirimi var mı, gelecek mi?

Telefonda vergi kalkacağı konusu son dönemde sıkça gündeme gelen konular arasında yer alıyordu. Bu söylentilerin ardından ise bir canlı yayına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir çeşitli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Buna göre; Telefonda ÖTV vergi kalkacak mı? Teknolojik ürünlere ÖTV indirimi mi gelecek? İşte tüm detaylar.

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TELEFONDA ÖTV VERGİ KALKACAK MI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir CNN TÜRK'te Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

Telefonlarda ÖTV ve KDV indirimi iddiaları hakkında detaylar olgunlaşıyor. 28 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalarda bulunacağını açıklayan Erkan Kandemir, KDV ve ÖTV indirimine yönelik bazı açıklamalarda bulundu.

KDV İNDİRİMİ OLACAK MI?

"Başka meselelerle ilgili çalışmalarımız da var. Gençlerin bir takım beklentileri var, özellikle bilgisayar ve elektronik alımlarla ilgili KDV alınmamasına ilişkin... "

ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

"Sayın Bakanlarımız çalışıyorlar. Milletimizin beklentilerine uygun şekilde hareket edeceğiz."

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Telefonda ÖTV vergi kalkacak mı, indirim mi gelecek? Teknolojik ürünlerde KDV ÖTV indirimi var mı, gelecek mi?
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