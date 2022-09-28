Telefonda ÖTV vergi kalkacak mı, indirim mi gelecek? Teknolojik ürünlerde KDV ÖTV indirimi var mı, gelecek mi?

Telefonda vergi kalkacağı konusu son dönemde sıkça gündeme gelen konular arasında yer alıyordu. Bu söylentilerin ardından ise bir canlı yayına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir çeşitli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Buna göre; Telefonda ÖTV vergi kalkacak mı? Teknolojik ürünlere ÖTV indirimi mi gelecek? İşte tüm detaylar.