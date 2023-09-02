Telefondaki sese inanıp 1.6 milyon verdi! Polis o şüpheliyi aynı gün yakaladı

Küçükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramının olduğu gün yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yabancı uyruklu G.G.A.'yı arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı.

Ardından adreslere operasyon yapılacağını evde varsa tüm nakit para ve değerli eşyaların güvende olabilmesi için polise teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Karşısındakinin polis olduğuna inanan G.G.A. evde bulunan yaklaşık 40 bin Euro yani 1 milyon 150 bin lira para ve yaklaşık değeri 500 bin lira olan 300 gram altını gelen kişiye elleriyle teslim etti.

ESKİ SABIKALI ÇIKTI

Bir süre sonra yakınlarıyla irtibata geçen G.G.A. dolandırıldığını anlayınca hemen soluğu karakolda aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi aynı gün tespit edip gözaltına aldı. Gözaltına alınan Bülent Y.'nin 3 Nisan günü Beylikdüzü'nde de bir kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.