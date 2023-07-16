Telefonla 2 yaşlı adamı 5 milyon lira dolandırdı

Bitmek bilmeyen telefon dolandırıcılığına yeni kurbanlar eklendi. Başakşehir'de 67 yaşındaki B.M.A. ve 63 yaşındaki Y.A.H.'yi 6 Temmuz'da telefonla arayarak polis olduğunu ileri süren bir kişi, adlarının terör soruşturmasına karıştığını, polisin örgütü çökertmesi için ellerindeki tüm para ve değerli eşyaları gelen polise vermeleri gerektiğini söyledi. Yaşlı adamlar, paralarını operasyonun ardından geri alacaklarını düşünerek polis sandıkları kişiye teslim ettiler.İki kişiden toplam 190 bin dolar yani yaklaşık 5 milyon lira alan dolandırıcı bir daha dönüş yapmadı. Dolandırıldığını anlayan iki yaşlı adam, polise gidip şikâyetçi oldu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda çeşitli suçlardan poliste 10 kaydı olan şüpheli Murat B. (48) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Asayiş Şube'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.