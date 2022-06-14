Telefonla aradığı yaşlı kadına öz oğlunum diyerek dolandırdı! Polis dolandırıcıyı da paraları da buldu

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinde yaşayan 78 yaşındaki emekli Ayten Köksal'ın iddiaya göre geçtiğimiz Perşembe günü telefonu çaldı. Telefonu açtığında karşısındaki kişi, kadına oğlu olduğunu ve acil paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Parayı alıp kendisine getirmesi içinde bir arkadaşını göndereceğini söyledi. Aslında dolandırıcının arkadaş dediği kişi de yine ta kendisi olacaktı.
Telefondaki kişi yaşlı kadının evine giderek 9 bin 500 lirasını alarak evden uzaklaştı. Yaşlı kadın gerçek oğlu ile konuşunca dolandırıldığını anladı. Polisi arayarak yardım istedi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Eve gelen kişinin görüntüsüne ulaşılarak adının Latif G. olduğu belirlendi. Polis ekipleri şüpheli Latif G'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Üzerinden yaşlı kadından aldığı 9 bin 500 lira çıktı. Latif G'nin nitelikli dolandırıcılıktan 3, dolandırıcılıktan 3 ve güveni kötüye kullanma ile başkasına ait kimlik veya kimlik belgesini izinsiz kullanmaktan emniyette kaydı olduğu anlaşıldı. Latif G'nin üzerinde ele geçen para da yaşlı kadına teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Latif G. serbest kaldı.