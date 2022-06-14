Telefonla aradığı yaşlı kadına öz oğlunum diyerek dolandırdı! Polis dolandırıcıyı da paraları da buldu

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinde yaşayan 78 yaşındaki emekli Ayten Köksal'ın iddiaya göre geçtiğimiz Perşembe günü telefonu çaldı. Telefonu açtığında karşısındaki kişi, kadına oğlu olduğunu ve acil paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Parayı alıp kendisine getirmesi içinde bir arkadaşını göndereceğini söyledi. Aslında dolandırıcının arkadaş dediği kişi de yine ta kendisi olacaktı.