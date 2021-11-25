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Giriş Tarihi: 25.11.2021 14:17 Son Güncelleme: 25.11.2021 14:23

Telefonla arayan sahte polisler 2 milyon vurgun yaptı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Telefonla arayan sahte polisler 2 milyon vurgun yaptı

İstanbul Ümraniye’de telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, 69 yaşındaki emekli S.İ.'nin farklı tarihlerde toplam 2 milyon lira değerinde ziynet ve parasını aldıkları biri kadın 3 şüpheli Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yakalandı. Şüphelilerle birlikte 389 bin lira para ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye'de polise başvuran S.İ., kendisini telefonla arayan kişilerin polis olduklarını söyleyerek para ve ziynet eşyalarını çaldığını söyledi. Karakolda ifade veren S.İ. "Hesaplarımın terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söylediler. Onlara inandım, bankadaki paralarımı çekip onlara verdim. Daha sonra tekrar arayarak bu kez evdeki ziynet eşyalarını istediler. Onları da verdim. Operasyon bitince para ve ziynet eşyalarımı vereceklerini söylemişlerdi. Ancak bir daha aramadılar. Dolandırıldığımı anladım" dedi.

KARI KOCA GÖZALTINA ALINDILAR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Önceki gün yapılan operasyonda şüpheliler İbrahim C.(44), Vedat D.(39), ve eşi Saadet K.(36)'yı gözaltına aldı.



Şüphelilerin yaşlı kadını 2 gün üst üste arayarak hesabındaki paralar tehlikede deyip korkuttukları ve kadından parayı elleriyle teslim aldıkları öğrenildi.

HEPSİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin benzer suçlardan daha önce de defalarca gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 389 bin lira nakit para bulundu. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Telefonla arayan sahte polisler 2 milyon vurgun yaptı
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