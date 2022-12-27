Telefonla çağırıp kalbinden vurup öldürdüler

Hatay'ın Dörtyol ilçesinden yılbaşında eğlence merkezlerinde keman ve davul çalmak için gelen Hüseyin Uyulgan'ı imam nikahlı eşi ile Yeşildere Mahallesi'ndeki evde oturduğu sırada bilinmeyen bir numaradan telefon geldi. Evden çıkan Hüseyin, kendisine verilen adrese gitti. Burada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tanca ile kalbinden vuruldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Silah sesini uyanlar durumu 112 Acil Çağı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yatan Hüseyin Uyulgan'ı en yakındaki özel hastaneye götürdü. Burada yapılan müdahalede kurşunun kalbini deldiği ve hayatını kaybettiği belirlendi.
EŞİMİN KATİLLERİ BULUNSUN
İdal Yılmaz imam nikahlı eşinin katillerinin bulunmasını istedi. Gece bilinmeyen bir numaradan eşine telefon geldiğini de belirten Yılmaz, "Tabanca ile kalbine bir el ateş etmişler. Katilin bulunmasını istiyorum. Eşim sokak müzisyeni. Biz Hatay'dan Antalya'ya yılbaşı için eğlence merkezlerinde eman ve davul çalma için elmiştik" dedi.
CENAZESİ HATAY'A GÖTÜRÜLDÜ
Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Hüseyin Uyulgan'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Hatay'ın Dörtyol ilçesine götürüldü. Cinayetin ardından polis katil veya katillerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı.