Telefonla çağırıp kalbinden vurup öldürdüler

Hatay'ın Dörtyol ilçesinden yılbaşında eğlence merkezlerinde keman ve davul çalmak için gelen Hüseyin Uyulgan'ı imam nikahlı eşi ile Yeşildere Mahallesi'ndeki evde oturduğu sırada bilinmeyen bir numaradan telefon geldi. Evden çıkan Hüseyin, kendisine verilen adrese gitti. Burada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tanca ile kalbinden vuruldu.