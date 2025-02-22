Telefonla çağırıp öldürdü!

Olay, dün akşam saat 19.20 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6011 Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Bilal Aksoy, Sergen Çoban'ı evinin önüne gelerek telefonla aşağıya çağırdı. Aşağıya inen Çoban ile cinayet zanlısı Bilal Aksoy, tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aksoy, yanında taşıdığı komando bıçağı ile Çoban'ı göğsünden 8 kez bıçaklayıp olay yerinden yaya kaçtı. Sergen Çoban'ı kanlar içinde gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi Sergen Çoban'nın duran kalbini çalıştırarak ambulans ile Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bu sırada Çoban'ın kalbi yeniden durdu. Acil serviste doktorlar duran kalbi çalıştırmak için 45 dakika mücadele verdi. Ancak hayata döndüremedi.

EŞİM VE BEN NAMAZA DURMUŞTUK

Sergen Çoban'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardında Kurşunlu Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Nakliye işi yapan baba Erdal Çoban, "Eşim ve ben namaza durmuştuk. Oğluma telefon gelince aşağıya inmiş. Bu sırada aşağıda bekleyen katil, oğluma 8 kez bıçak vurmuş.Biz indiğimiz sırada ambulans hareket etti. Pişinden hastaneye gittik. Doktor '45 dakika uğraştım ama kalbi çalıştıramadım' dedi.

TUTUKLANDI

Cinayetin ardından kaçan katil zanlısı Bilal Aksoy motosikleti ile kaçtığı Manavgat'a suç aleti bıçakla beraber gece saatlerinde Side Jandarma Karakolu'na teslim oldu. Gece saatlerinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Aksoy, ifade işleminin ardından bu sabah sağlık kontrolüne götürüldü. Sağlık ocağından çıkışta 'Neden öldürdünüz?' sorusuna, 'Kendi menfaatim için' yanıtını veren Bilal Aksoy çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.