Telefonla milyonluk vurgun…5 şüpheli tutuklandı

Muğla-Ula ilçesinde bir kişiyi telefon yoluyla 354 bin TL dolandıran şüphelilere yönelik İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince operasyon düzenlendi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde toplamda 3 ay süren teknik takip ve titiz soruşturma sonucu yapılan operasyonda 1 şüpheli Ankara havalimanından yurt dışına kaçmaya çalıştığı esnada yakalandı. Operasyon kapsamında 5 şüpheli, Şanlıurfa'da yakalanarak Muğla'ya getirildi.

Şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 bilgisayar, 7 cep telefonu, 11 SİM kart, banka hesaplarında 420 bin TL ile 22 bin dolar ve çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarındaki paralara bloke konuldu. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.