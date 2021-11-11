Telefonla oynarken kaza yapan şoföre ağır ceza talebi
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Beşiktaş'ta cep telefonuyla ilgilendiği esnada bariyerlere çarparak Sevgi Yamaç'ın ölümüne, Münir Bozkurt'un ise yaralanmasına neden olan halk otobüsü şoförü Baki Tatlı'nın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Dünkü duruşmada savcılık mütalaasını açıkladı. Savcılık, tespit ve değerlendirmelerinin ardından sanığın "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçundan 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, Tatlı'nın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. Fatih ULAŞ