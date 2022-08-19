Kadın aşçıya öldüresiye dayak... "Saçımdan tutup yerlerde sürükledi, öldüreceğini düşündüm"

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada 1,5 ay önce aşçı olarak fabrikada işe başlayan Fatma P., fabrika müdürlerinden Ömer Ş'nin psikolojik baskısına maruz kalıyordu. Ancak ihtiyacı olduğu için bu baskılara boyun eğen Fatma P. en sonunda saldırıya uğradı.
Ömer Ş., Fatma P'yi yemekhanede telefonuna baktığı gerekçesiyle öldüresiye dövdü. Fatma P'nin imdat sesleri üzerine yemekhaneye gelen Ömer Ş'nin kardeşi Oğuz Ş'nin araya girmesi üzerine dayaktan kurtulan Fatma P. emniyete giderek suç duyurusunda bulundu.
'BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM'
Halen daha çok korktuğunu söyleyen Fatma P. yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Fatma P., "İş yerinde müdür olarak görev yapan Ömer Ş. girdiğim ilk günden beri bana psikolojik baskı yapıyordu. Ancak ben işimdir dedim boyun eğdim ve sesimi çıkarmadım. Olay günü öğle saatlerinde yemekhaneye gelerek elini masaya vurdu. 'Ben sana kimse ile muhatap olma, telefon ile oynama demedim mi?' dedi. Bende o sırada telefonumda yemek listesi yapıyordum. Bana 'Aşağıdakiler yetmiyor birde seninle mi uğraşacağım?' diyerek küfür etti. Orada bulunan kaynar su tenceresini üzerime atmak için yeltendi. Tabakları yere savurdu. Patronun yanına gittim ama orada yoktu. Geri gelip işçilerin yemeğini vermeye başladım. İşçiler gittikten sonra ben bulaşıkları yıkamaya başladım. Arkamdan gelerek saçımdan tutup sırtıma ve kafama vurdu. Cam bardaklarla kafama vuruyordu. Beni mutfakta yerde sürükledi. İmdat diye bağırınca kardeşi geldi. Beni öldüreceğini düşündüm" dedi.