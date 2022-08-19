Kadın aşçıya öldüresiye dayak... "Saçımdan tutup yerlerde sürükledi, öldüreceğini düşündüm"

'BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

Halen daha çok korktuğunu söyleyen Fatma P. yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Fatma P., "İş yerinde müdür olarak görev yapan Ömer Ş. girdiğim ilk günden beri bana psikolojik baskı yapıyordu. Ancak ben işimdir dedim boyun eğdim ve sesimi çıkarmadım. Olay günü öğle saatlerinde yemekhaneye gelerek elini masaya vurdu. 'Ben sana kimse ile muhatap olma, telefon ile oynama demedim mi?' dedi. Bende o sırada telefonumda yemek listesi yapıyordum. Bana 'Aşağıdakiler yetmiyor birde seninle mi uğraşacağım?' diyerek küfür etti. Orada bulunan kaynar su tenceresini üzerime atmak için yeltendi. Tabakları yere savurdu. Patronun yanına gittim ama orada yoktu. Geri gelip işçilerin yemeğini vermeye başladım. İşçiler gittikten sonra ben bulaşıkları yıkamaya başladım. Arkamdan gelerek saçımdan tutup sırtıma ve kafama vurdu. Cam bardaklarla kafama vuruyordu. Beni mutfakta yerde sürükledi. İmdat diye bağırınca kardeşi geldi. Beni öldüreceğini düşündüm" dedi.