Telefonu böyle çaldı... Kısa sürede yakaladılar

İstanbul'da bir kişi; Ataşehir İlçesi'ne bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi'nde iş yerlerine girerek masa ve tezgahların üzerindeki cep telefonlarını çaldı. İstanbul Polisi inceleme başlattı ve güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çok sayıda iş yerine girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen şüphelinin girdiği bir iş yerinde masanın üzerinde bulunan akıllı cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kimliği tespit edilen şüpheli R.R. (35) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.