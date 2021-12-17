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Giriş Tarihi: 17.12.2021 21:15

Telefonu böyle çaldı... Kısa sürede yakaladılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Telefonu böyle çaldı... Kısa sürede yakaladılar

İstanbul Polisi; girdiği iş yerlerinde masa ve tezgahların üzerindeki cep telefonlarını çalan bir kişiyi yakaladı. Şüphelinin bir iş yerinden akıllı cep telefonu çaldığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul'da bir kişi; Ataşehir İlçesi'ne bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi'nde iş yerlerine girerek masa ve tezgahların üzerindeki cep telefonlarını çaldı. İstanbul Polisi inceleme başlattı ve güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çok sayıda iş yerine girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen şüphelinin girdiği bir iş yerinde masanın üzerinde bulunan akıllı cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kimliği tespit edilen şüpheli R.R. (35) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Telefonu böyle çaldı... Kısa sürede yakaladılar
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