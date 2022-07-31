İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Kapkaç" soruşturması Bağcılar İlçesi'ne bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde açıldı. İki kişi; telefonla konuşan ve arkadan sessizce yaklaştıkları T.Ş. (30) isimli kadının elindeki cep telefonunu "Kapkaç" yapmak suretiyle çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Telefonu çalıp böyle kaçtılar! Bağcılar Polisi ikisini de yakaladı | Video

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayı gerçekleştiren Y.K. (15) ve S.Y. (16) isimli iki kapkaçcının açık kimliklerini kısa süre içerisinde tespit etti ve iki suç ortağını yakaladı. Hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan iki suç ortağı da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Kapkaç" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.