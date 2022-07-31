Haberler Yaşam Haberleri Telefonu çalıp böyle kaçtılar… Bağcılar Polisi ikisini de yakaladı
Giriş Tarihi: 31.7.2022 10:29 Son Güncelleme: 31.7.2022 11:03

Telefonu çalıp böyle kaçtılar… Bağcılar Polisi ikisini de yakaladı

İstanbul’da telefonla konuşan ve sessizce arkadan yaklaştıkları bir kadının elindeki cep telefonunu “Kapkaç” yapmak suretiyle çalarak kaçan iki kişi; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Telefonu çalıp böyle kaçtılar… Bağcılar Polisi ikisini de yakaladı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Kapkaç" soruşturması Bağcılar İlçesi'ne bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde açıldı. İki kişi; telefonla konuşan ve arkadan sessizce yaklaştıkları T.Ş. (30) isimli kadının elindeki cep telefonunu "Kapkaç" yapmak suretiyle çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Telefonu çalıp böyle kaçtılar! Bağcılar Polisi ikisini de yakaladı | Video

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayı gerçekleştiren Y.K. (15) ve S.Y. (16) isimli iki kapkaçcının açık kimliklerini kısa süre içerisinde tespit etti ve iki suç ortağını yakaladı. Hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan iki suç ortağı da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Kapkaç" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | AK Parti'den EYT açıklaması! Tarih belli oldu...
Sigaraya zam mı var, yeniden zam geldi mi? 30 Temmuz 2022 marka marka en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel listesi
Son dakika haberleri: Ülke puanında büyük müjde! Başakşehir ve Konyaspor'un galibiyetleri sonrası...
3600 EK GÖSTERGE MAAŞ TABLOSU SON DAKİKA: 3600 ek gösterge kimlere verildi, ne zaman verilecek, hangi tarihten itibaren geçerli?
Fındık fiyatları 2022 ne kadar oldu? Fındık fiyatları rakamları Başkan Erdoğan açıklaması ile belli oldu!
Tayvan hattında savaş hareketliliği! Çin ABD’yi açık açık tehdit etti
Genç avukata iğrenç mesajlar! Mimarın saplantısı şoke etti: 2 yıl hapsi isteniyor
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Fındık alım fiyatlarını açıkladı
Hansu İrem kimdir? İlhan İrem’in eşi Hansu İrem kaç yaşında, aslen nereli ve çocuğu var mı?
KPSS LİSANS SINAVI BAŞLADI || KPSS lisans sınavı 1. ve 2. oturumu saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika?
ARKADAŞINA GÖNDER
Telefonu çalıp böyle kaçtılar… Bağcılar Polisi ikisini de yakaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA