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Giriş Tarihi: 19.7.2022 09:07 Son Güncelleme: 19.7.2022 09:14

Telefonu çalıp kaçan hırsız esnafın çelmesine takıldı

Şişli Merkez Mahallesi’nde aksesuar dükkanına girerek çalışanın telefonunu alıp kaçan hırsız sokakta esnafın çelmesiyle yakalandı. Motosiklet ile takip eden telefon sahibi esnafın çelme atarak yakaladığı hırsızı evire çevire dövdü.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Telefonu çalıp kaçan hırsız esnafın çelmesine takıldı

Şişli Merkez Mahallesi Nakiye Elgün Sokaktaki bir aksesuar dükkanına giren şüpheli işyerinde çalışan Ahmet G.'nin tezgah üzerindeki cep telefonunu alarak işyerinden hızla çıkıp kaçmaya başladı. Cep Telefonu çalınan Ahmet G.'de işyerinin önündeki motosiklete binerek hırsızı kovalamaya başladı. Hırsız Merkez Mahallesi sınırından çıkıp Cumhuriyet Mahallesi sokağında kaçarken arkasından motosikleti ile takip eden Ahmet G.'nin hırsız yakalayın durdurun hırsız" diye bağırması üzerine sokakta otopark görevlisi olarak çalışan F.B. kendisine doğru kaçarak yaklaşan zanlıya çelme atarak yere düşürdü. Yere düşen hırsızlık zanlısı F.B. tarafından yakalanarak cep telefonu çalınan ve motosiklet ile takipte olan Ahmet G.'ye teslim edildi. Fakat telefonu çalışan Ahmet G. Hırsızın kendisine teslim edilmesinden sonra polise teslim etmeden önce telefonu neden çalıyorsun diyerek tekme tokat vurmaya başladı. Hırsızlık zanlısı ise telefonu kaçarken yere attığını belirtmesine rağmen dayak yemekten kurtulamadı. Zanlının üzerinde yapılan aramada telefon harici başka yerlerden çaldığı gözlükler ve çalıntı malzemeler çıktı.

Hırsızlık yaptıktan sonra esnaf tarafından çelme atılarak yakalanan zanlı Şişyli Feriköy Polis Merkezine teslim edildi.

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Telefonu çalıp kaçan hırsız esnafın çelmesine takıldı
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