Telefonum kayboldu diyen turistin kendi hırsız çıktı

Moldovalı Doru Grecku, 30 Mart tarihinde bir telefoncuya giderek "Cep telefonum kayboldu. Buraya düşürmüş olabilirim' diyerek işyeri sahibiyle tartıştı.

Tartışma üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptığı çalışma sonucu telefon kaybetme olayının asılsız olduğunu belirledi. 1 Nisan tarihinde ise motosiklet hırsızlığı olduğu yönünde emniyete ihbar düştü. Olay yerinde inceleme yapan polis, Doru Grecku'ya ait kimlik buldu. Kimlik üzerinden yola çıkan polis, hırsız turisti kamp yaptığı Kuğulu Parkta yakalayarak gözaltına aldı.

Kamp yaptığı parktaki lokantadan da hırsızlık girişiminde bulunduğu öğrenilen Doru Grecku, tutuklanarak cezaevin gönderildi.