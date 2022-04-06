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Giriş Tarihi: 6.4.2022 17:27 Son Güncelleme: 6.4.2022 17:38

Telefonum kayboldu diyen turistin kendi hırsız çıktı

BURAK SAYLAM BURAK SAYLAM
Telefonum kayboldu diyen turistin kendi hırsız çıktı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde motosiklet çalarken kimliğini olay yerinde düşüren Moldovalı turist Doru Grecku (24) kamp yaptığı piknik alanında gözaltına alındı. Moldovalı turist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Moldovalı Doru Grecku, 30 Mart tarihinde bir telefoncuya giderek "Cep telefonum kayboldu. Buraya düşürmüş olabilirim' diyerek işyeri sahibiyle tartıştı.

Tartışma üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptığı çalışma sonucu telefon kaybetme olayının asılsız olduğunu belirledi. 1 Nisan tarihinde ise motosiklet hırsızlığı olduğu yönünde emniyete ihbar düştü. Olay yerinde inceleme yapan polis, Doru Grecku'ya ait kimlik buldu. Kimlik üzerinden yola çıkan polis, hırsız turisti kamp yaptığı Kuğulu Parkta yakalayarak gözaltına aldı.

Kamp yaptığı parktaki lokantadan da hırsızlık girişiminde bulunduğu öğrenilen Doru Grecku, tutuklanarak cezaevin gönderildi.

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Telefonum kayboldu diyen turistin kendi hırsız çıktı
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