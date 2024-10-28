‘Telefonumu çaldın’ diyen arkadaşını vurdu

Adana'da kahvehanede başından tabancayla vurulan Baran Cengiz'in (18) katil zanlısı F.B. (17) tutuklandı. Olay, 23 Ekim'de Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana gelmişti. Kahvehanede oturan Cengiz, arkadaşı F.B. ile tartışmış ve kavgaya dönüşen olayda F.B., tabancayla Cengiz'i başından vurmuştu. Cengiz'in cep telefonunu çaldığı iddiasıyla F.B. ile husumetli olduğu, olay günü konuyu konuşmak için buluştuğu ortaya çıktı. İfadesinde, "Üzerinde silah olduğunu düşünüp vurdum" diyen F.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.