Telefonun Üstündeki Küçük Delik Ne İşe Yarar? Telefonda Ön Kamera Yanındaki İnce Delik Nedir?

Telefonun üstündeki küçük delik pek çok telefon kullanıcısının dikkatini çeken bir ayrıntıdır. Her telefonda benzer amaçlar için üretilen bu delik, bazı telefonlarda daha kapsamlı özelliklere sahip olabilirken bazı telefonlarda sadece yakınlaştırma sensörü ya da hoparlör görevi görüyor olabilir. Telefonun üstündeki küçük delik ne işe yarar, telefonlardaki ince delik nedir? konusu bu içerikte ele alındı.
Telefonların üstünde ya da ekranlarının hemen üst kısmında küçük bir delik bulunduğu hemen herkesin gözüne çarpan bir detaydır.
Bu delik genellikle telefonun ön yüzünde yer alan kameralar, sensörler ya da diğer bileşenler için yapılmıştır.
Telefon ön yüzünün daha temiz ve kullanışlı olması amacıyla konulan ve ön kameranın hemen dibinde yer alan delik, her telefon modelinin özelliklerine göre pek çok amaç için üretilmiş olabilir.
Bu delikler her telefon modeli için farklı amaçlarla tasarlanmış olabilir fakat genelde yukarıda yer alan işlevlerden en az bir tanesini üstlenirler.