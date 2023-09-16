Telefonun Üstündeki Küçük Delik Ne İşe Yarar? Telefonda Ön Kamera Yanındaki İnce Delik Nedir?

Telefonun üstündeki küçük delik pek çok telefon kullanıcısının dikkatini çeken bir ayrıntıdır. Her telefonda benzer amaçlar için üretilen bu delik, bazı telefonlarda daha kapsamlı özelliklere sahip olabilirken bazı telefonlarda sadece yakınlaştırma sensörü ya da hoparlör görevi görüyor olabilir. Telefonun üstündeki küçük delik ne işe yarar, telefonlardaki ince delik nedir? konusu bu içerikte ele alındı.

Telefonun Üstündeki Küçük Delik Ne İşe Yarar?

Telefonların üstünde ya da ekranlarının hemen üst kısmında küçük bir delik bulunduğu hemen herkesin gözüne çarpan bir detaydır.

Bu delik genellikle telefonun ön yüzünde yer alan kameralar, sensörler ya da diğer bileşenler için yapılmıştır.

Ön Kamera Yanındaki Delik Ne İşe Yarar?

Telefon ön yüzünün daha temiz ve kullanışlı olması amacıyla konulan ve ön kameranın hemen dibinde yer alan delik, her telefon modelinin özelliklerine göre pek çok amaç için üretilmiş olabilir.

Telefon konuşmaları veya video konferanslarda hoparlör görevi görür.

görevi görür. Telefon görüşmeleri esnasında delikte bulunan yakınlık sensörü telefon yanağa yaklaştığında ekranı kapatır ve kullanıcının yanağı ile dokunmatik ekranda bir şeylere dokunmamasını sağlar.

telefon yanağa yaklaştığında ekranı kapatır ve kullanıcının yanağı ile dokunmatik ekranda bir şeylere dokunmamasını sağlar. Telefonun ekranı delikte yer alan çevresel ışık sensörü ile parlaklığını bulunulan ortama göre ayarlar.

ile parlaklığını bulunulan ortama göre ayarlar. Deliğin yan tarafında kullanılan ön kamera (selfie kamerası) selfie çekimlerinde ya da video konferanslarda kişinin kendini ve bulunduğu ortamı çekebilmesini sağlar.

selfie çekimlerinde ya da video konferanslarda kişinin kendini ve bulunduğu ortamı çekebilmesini sağlar. Bazı ileri teknolojiye sahip telefonlarda ön kameranın yanında yüz tanıma özelliğini görmesi için deliğin içine bir yüz tanıma sensörü konulur. Bu sensör sayesinde telefon kullanıcının yüzünü analiz ederek kilidi açar ve güvenliği sağlamış olur.

Bu delikler her telefon modeli için farklı amaçlarla tasarlanmış olabilir fakat genelde yukarıda yer alan işlevlerden en az bir tanesini üstlenirler.