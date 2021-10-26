Telefonuna virüs girdi! 4 bin lirası gitti... Bir şok daha yaşadı





'BEN MAĞDURUM KARŞI TARAF MAĞDUR AMA ASIL DOLANDIRICI ORTADA YOK'

Yavuz, şöyle devam etti: "Dolandırıcı benim üzerime hiç bilmediğim bir sanal kart çıkarıyor ve sanal kartla karşı tarafın kartını boşaltıyor. O kartla beraber Nazilli, Kuşadası taraflarında benzin istasyonlarında, yemek restoranlarında yemek yediğini öğrendim. İşin garip tarafı ben mağdurum, karşı taraf mağdur ama asıl dolandırıcı ortada yok. Aynı zamanda savcılığa da gittim, suç duyurusunda bulundum, mağdurum. Bunun tez zamanda sonuçlanmasını, suçlunun bulunmasını istiyorum. Bu yolla bir başkaları da aynı şekilde dolandırılabilir. Dediğim gibi bu sanal kartla ilgili ne bir bilgim vardır ne de üzerime kendi adıma irademle birlikte çıkarttığım bir sanal kart vardır."

Hareketlenme olduğu sırada bankayı arayıp kartlarını bloke ettirdiğini belirten Emel Yavuz, "Bloke ettirdiğim sıralarda bir işlem yapamamış ama o arada nasıl bilgilerime ulaştı, nasıl kimlik numarama ulaştı onu bilemiyorum. Ben bu sanal kartı hiç duymadım, karakola gittiğimde duydum. Oradaki memur arkadaşlar bile bilmiyor, 'Bu nasıl bir karttır' diye internete girip baktık, savcılığa gidip suç duyurusunda bulunduğumuz zaman savcı bey 'Bu nasıl bir kart' falan dedi bana" ifadelerini kullandı.

'BELKİ ŞU ANDA BENİM ADIMLA DOLANDIRIYORDUR'

Dolandıran kişinin 4 Ağustos'ta para harcama işlemlerini yaptığını kaydeden Emel Yavuz, "Ben o sıralarda Giresun'daydım" dedi. Kendisini dolandıranın bulunmasını istediğini vurgulayan Yavuz, "Benim gibi dolandırılanlar olabilir. Belki şu an da benim adımla dolandırıyordur" diye konuştu. .

Böyle bir durumla karşılaşabilecek vatandaşlar için "Bir an önce suç duyurusunda bulunmalarını, arada hesap bilgilerini kontrol etmelerini düşünüyorum" tavsiyesinde bulunan Yavuz, "Ben mağdurum başkaları da mağdur olmasın. Tez zamanda bu suçlunun bulunmasını istiyorum" dedi.

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