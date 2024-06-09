Telefonunu satmak istedi gaspçıların hedefi oldu

27 yaşındaki Ziya A. geçen yıl 17 Mayıs'ta telefonunu satmak için internete ilan verdi. Bir süre sonra kendisini arayan kişiyle anlaştı. Başına geleceklerden habersiz olan genç, telefonu verip parasını alacağını düşünerek telefonda kararlaştırdıkları adrese doğru yola çıktı. Ancak Ziya A., dolandırıcılık ağına düştüğünden habersizdi. İddiaya göre Anıl K.(21), Oğuzcan G.(20) ve Tuğrul U.(22), internetten telefon satışı yapan Ziya A.'yı dolandırmak için anlaştı ve bir uygulama üzerinden kiraladıkları araçla Tuzla'ya buluşmaya gitti. Arabada Ziya A.'dan telefonu alan üçlü, telefonu göstermek için bir telefoncuya gideceklerini söyleyerek genci kandırdı. Ziya A., arabadan iner inmez arabanın hızlanmasıyla şoka girdi. Telefonunu alarak kaçmaya çalışan şüphelileri durdurmak isteyen genç, arabanın kapısına asıldı. O esnada şoför koltuğundaki Anıl K.'nin gaza basmasıyla Ziya A., metrelerce sürüklendi. Tuğrul U. ise aracın kapısına tutunmak isteyen genci acımasızca iterek düşürdü. Yaralanan genç, soluğu savcılıkta aldı. Kendisini kandırarak telefonunu yağmalayan şüphelilerden şikayetçi oldu. 3 şüpheliye de ayrı ayrı 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.