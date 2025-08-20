Telegram suçluların merkezi oldu

Sosyal medya platformu Telegram, Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Vatandaşların çoğu, uygulamayı haberleri takip etmek ve arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullansa da herkese açık olan bazı gruplarda, aleni şekilde örgütlü suç işleniyor. Yasadışı müstehcen görüntüler, hayvanlara işkence videoları, kişisel veriler gibi kritik dokümanlar para karşılığı satılırken gruplarda yer alan şahıslar dini ve milli değerlere istedikleri gibi hakaret edip şehitlerimize dil uzatma cüretinde bulunuyor. Kimliklerini gizledikleri 'anonim' hesaplarla bu suçları serbestçe işleyen şahıslar, Telegram'ın kullanıcı verilerini ikinci ülkelere vermemesine güveniyor.

SUÇA ERİŞİM BASİTLEŞTİ

Konuyla ilgili SABAH'a konuşan teknoloji uzmanı Ufuk Karakullukcu, durumun ileri boyutlara geldiğini belirterek acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. Karakullukcu, "Telegram'ın Türkiye'de ofisi ve temsilcisi bulunmuyor. Yani muhatap alınabilecek bir kanal yok. Kullanıcıların IP adresleri diğer ülkelere verilmediği gibi Türkiye'ye de verilmiyor. Avrupa'da buna ilişkin açılan ve hâlâ devam eden soruşturmalar var. Bu nedenle suç rahat bir şekilde işleniyor. Suça erişim çok kolay. IP adresleri tespit edilemediği gibi hesap hareketleri de incelenemediği için suçlular ticaretlerini buradan döndürüyor. Genellikle bu işlerde çocukları kullanıyorlar" dedi.