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Giriş Tarihi: 9.06.2026 09:35

Telegram üzerinden uyuşturucu satışı yapanlara darbe: 43 gözaltı

İstanbul ve Sakarya’da, Telegram başta olmak üzere çeşitli sosyal medya programları üzerinden çevrim içi uyuşturucu ve uyarıcı madde sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 kişi yakalandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Telegram üzerinden uyuşturucu satışı yapanlara darbe: 43 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı unsurlarınca çevrim içi uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin Telegram başta olmak üzere çeşitli sosyal medya programları üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde sattıkları belirlendi.

İSTANBUL'UN 17 İLÇESİNDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, sabah saatlerinde İstanbul'un 17 ilçesinde 49, Sakarya'da ise 1 şüpheli olmak üzere toplam 50 şüpheliye yönelik arama, yakalama ve gözaltı faaliyeti gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 43 şüpheli yakalandı.

PARA, UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 60 gram esrar, 10 gram kokain, 25 adet sentetik hap, 26 bin euro, bin 50 lira, 2 adet tabanca, 9 adet fişek ve 2 adet şarjör ele geçirildi.

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#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Telegram üzerinden uyuşturucu satışı yapanlara darbe: 43 gözaltı
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