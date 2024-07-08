Telegram’da müstehcen görüntü satanlara operasyon: 37 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, 'Telegram' isimli sosyal medya platformu üzerinden 'çocuğun cinsel istismarı' içerikli müstehcen görüntülerin alım satımının yapıldığı tespit edildi. Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, 2 Temmuz'da Diyarbakır merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda, toplam 37 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 22 kişi serbest bırakılırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 14 kişi ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.