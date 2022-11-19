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Giriş Tarihi: 20.11.2022

Telesiyej tatbikatı

AA
Telesiyej tatbikatı
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'daki pistlerde bulunan telesiyejlerde tatbikat gerçekleştirildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma timlerince Cennetkaya, Tutyeli, Kuşaklıkaya ve Maden pistlerinde tatbikat yapıldı. Senaryo gereği pistlerdeki telesiyejlerde mahsur kalanların kurtarıldığı tatbikata 12 jandarma personeli katıldı. Öte yandın kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferikte, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün hizmet verilemeyecek.

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Telesiyej tatbikatı
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