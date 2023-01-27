Televizyon hırsızı yakalandı ve tutuklandı

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bir kişi; iki günde iki adrese girerek 18 bin lira değerinde elektronik eşya çaldı. Adreslerden televizyonlar başta olmak üzere elektronik eşyaları çalan ve açık kimliği kısa süre içerisinde tespit edilen Y.U. isimli hırsız, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Evden Hırsızlık, Yağma ve Gasp" başta olmak üzere farklı suçlardan toplamda 40 kaydı bulunan ve "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen Y.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.