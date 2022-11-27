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Giriş Tarihi: 27.11.2022

Tellal çetesine operasyon

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tellal çetesine operasyon
İstanbul merkezli olarak 4 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda; icralık araç ihalelerine fesat karıştırarak 2 bin 65 aracı icra ihalelerinden edinen ve rayiç bedellerinin altında fiyatlara ihale edilmesiyle ele geçiren 23 kişilik 'Tellal' adlı çete çökertildi. İcralık araçlara değerli parçalarının eksik olduğu bahsiyle sahte tutanak düzenleyen, rayiç için gelen bilirkişiye aracın anahtarı olmadığını söyleyerek sağlıklı incelemeyi engelleyen çete, araçların düşük bedellerden ihale edilmesini sağladı. İhaleye katılmak isteyenlere cebir ve tehdit ile engel olan çetenin, 2 bin 65 aracı rayicinin çok altında fiyatlara zilyetine geçirdiği saptandı. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda suçlardan elde edilen 40 araca el konuldu.

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Tellal çetesine operasyon
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