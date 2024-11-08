TEM kilitlendi! Bir tarafta yangın, diğer tarafta kaza

Alınan bilgilere göre, İstanbul yönünde seyir halinde olan bir otomobil aniden alev aldı. Sürücü, aracını hemen yol kenarına çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Aynı dakikalarda, yanan aracın bulunduğu noktanın tam karşısında kalan Sakarya yönünde, bir tır makaslayarak kontrolden çıktı ve zincirleme kazaya yol açtı. Çevredeki sürücüler de durumu 112'ye bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi, her iki istikamete de polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini sevk etti. Bu olaylar nedeniyle TEM Otoyolu'nun her iki yönünde de trafik adeta kilitlendi.

CAN KAYBI YOK

Yangın çıkan otomobile itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı, ancak araç kullanılamaz hale geldi. Sakarya yönündeki kazada ise ilk bilgilere göre üç araç hasar gördü. Her iki olayda da şans eseri can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin kaza yapan araçları ve yanan aracı kaldırma çalışmaları sürerken, trafik akışının normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.