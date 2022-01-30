TEM Otogar Bağlantı Yolunda iki kazada 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Kaza, 00.15 sıralarında TEM Otoyolu Esenler Otogar Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, TEM Otoyolu'ndan Otogar Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan 34 EOB 096 plakalı otomobil, önünde seyreden 59 ZG 950 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs takla atarak devrildi.
İLK KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkarılan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 4 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin kazaya müdahale ettiği sırada trafik kontrollü şekilde verildi.
İKİNCİ KAZADA 5 ARAÇ BİRBİRNE GİRDİ
Ekiplerin ilk kaza nedeniyle çalışması devam ederken yaklaşık 50 metre geride sürücünün alkollü olduğu iddia Y.T.'nin kullandığı 34 EGM 580 plakalı hafif ticari araç, kaza edeniyle yavaşlayan 4 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken yaralanan olmadı. Polis ekipleri kısa süreli yolu trafiğe kapatırken alınan güvenlik önlemleri sonrasında trafik kontrollü şekilde verildi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
50 metre arayla meydana gelen iki kazaya karışan toplamda 7 araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yolda trafik yoğunluğu oluşurken yol bakım ekipleri çevreye saçılan cam parçalarını temizlemesinin ardından yolda trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.