TEM Otogar Bağlantı Yolunda iki kazada 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı

İLK KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkarılan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 4 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin kazaya müdahale ettiği sırada trafik kontrollü şekilde verildi.