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Giriş Tarihi: 19.1.2022 18:38 Son Güncelleme: 19.1.2022 18:40

TEM otoyolu kapandı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
TEM otoyolu kapandı

Bolu-İstanbul güzergahı TEM otoyolu yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapandı. Binlerce araç mahsur kaldı. 3 saattir yolda kalan araçlar yaklaşık 10 kilometre kuyruk oluştu. Araç konvoyu her geçen dakika devam ediyor.

TIR ve ağır tonajlı araçların trafiğe çıkmamasına yönelik talimata karşın bu araçların TEM otoyolunu kullanması büyük mağduriyet yarattı.

Bolu Batı Gişeleri ile Abant Gişeleri arasında binlerce araç yolda kaldı. Yolun tamamen kapanması nedeniyle karayolları ekipleri ise çalışma yapamadı. Trafik ekipleri de yoğun araç trafiğinde yol açma çalışmasını yapamadı. Yolun buzlu karlı olması nedeniyle Bolu –İstanbul arası saatlerce araç trafiğine kapanmış oldu.

Akşam saatlerinde başlayan konvoy her geçen dakika devam ederken, yaklaşık 10 kilometre konvoy ulaştı. Trafik ekipleri TIR ve kamyonların bir çoğunu yol dışı bırakarak, parklanma yaptırırken, bazı TIR sürücülerini kurallara uymayarak seyahat etmesi, yolun kapanmasına neden oldu.

Yetkililer yolun kapanmasının karanlığa kalması nedeniyle çalışmalara hız verdiklerini, yolda mahsur kalan sürücü ve yolculara en kısa zamanda yiyecek ile içecek yardımında bulunacağını bulanacağını bildirdiler.

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu'da okullar Perşembe günü de tatil edildi.

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TEM otoyolu kapandı
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