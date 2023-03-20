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Giriş Tarihi: 20.3.2023 09:47

TEM Otoyolu’nda arıza yapan İETT otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü

Tuzla TEM Otoyolu üzerinde bir TIR, arıza yaptığı için duran İETT otobüsüne ve ona yardım etmekte olan yol bakım aracına çarptı. Korkunç kazada, İETT otobüsü şoförü ve yol bakım görevlisi hayatını kaybetti.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
TEM Otoyolu’nda arıza yapan İETT otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü

Kaza, TEM Otoyolu Tuzla Aydınlı mevkii Ankara istikametinde sabah 06.00 sıralarında meydana geldi. Hasan Doğan idaresindeki İETT otobüsü arıza yapınca şoförü tarafından emniyet şeridine çekildi. Şoförün haber vermesiyle yol bakım aracı da yardıma geldi. Görevlilerin arıza yapan İETT otobüsüne müdahale ettiği sırada Ömer Erova'nın kullandığı TIR, İETT otobüsü ve yol bakım aracına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İETT otobüsünün sürücüsü Hasan Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan yol bakım çalışanı Umut Can Çankır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şeridin kapanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçların kaldırılması sonucu yol trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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TEM Otoyolu’nda arıza yapan İETT otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü
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