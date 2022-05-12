TEM Otoyolu’nda bariyere çarpan genç sürücü feci şekilde öldü

GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Emre Ayat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri yolda önlem alırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri nöbetçi cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerinde çalışma yaptı.