TEM Otoyolu’nda bariyere çarpan genç sürücü feci şekilde öldü

Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Sapağı Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Emre Ayat'ın kullandığı 07 ANB 715 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebeple Gaziosmanpaşa yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer yerinden sökülürken otomobil hurdaya döndü.
GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Emre Ayat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri yolda önlem alırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri nöbetçi cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerinde çalışma yaptı.
CENAZE MORGA KALDIRILDI
Yapılan çalışmaların ardından Emre Ayat'ın cenazesi itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkartılarak ambulansla konuldu. Cenaze otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.