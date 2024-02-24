TEM Otoyolunda bariyerlere çarpan otomobil su kanalına düştü

Olay, saat 09.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. Sürücü Maidenur Bayram bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bayram, otomobiliyle bariyerlere çaptıktan sonra su kanalına düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, polisin kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.