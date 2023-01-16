TEM otoyolunda bir otomobil alevlere teslim oldu

Yangın, saat 19.30 sıralarında Tuzla TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına park etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Dumanları yükseldiği otomobili kısa sürede alevler sardı. İhbar üzerine adrese sevk eden itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.