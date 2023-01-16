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Giriş Tarihi: 16.1.2023 20:46

TEM otoyolunda bir otomobil alevlere teslim oldu

Tuzla TEM otoyolunda seyir halindeki bir aracın motor kısmında başlayan yangın, otomobilin tamamını kapladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA
TEM otoyolunda bir otomobil alevlere teslim oldu

Yangın, saat 19.30 sıralarında Tuzla TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına park etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Dumanları yükseldiği otomobili kısa sürede alevler sardı. İhbar üzerine adrese sevk eden itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

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TEM otoyolunda bir otomobil alevlere teslim oldu
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