TEM otoyolunda feci kaza!

TEM Otoyolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul istikametine seyir halinde olan Sedat Ünal idaresindeki sebze yüklü kamyon, Uzunçiftlik gişeleri yaklaşık 1 km geçtikten sonra lastiği patladı.
Durumu fark eden sürücü hemen aracını yol kenarında bulunan emniyet şeridine çekerek park etti. Tam bu esnada kendisi ile aynı istikamete gitmekte olan Bayram Özdemir hakimiyetindeki bir kozmetik firmasına ait kamyonet, park eden kamyona arkadan çarptı. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada kamyonet sürücüsü Özdemir yara almadan kurtulurken, hemen yanındaki Galip Çetin (45) araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan Çetin'in sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.