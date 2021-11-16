TEM otoyolunda feci kaza!

Durumu fark eden sürücü hemen aracını yol kenarında bulunan emniyet şeridine çekerek park etti. Tam bu esnada kendisi ile aynı istikamete gitmekte olan Bayram Özdemir hakimiyetindeki bir kozmetik firmasına ait kamyonet, park eden kamyona arkadan çarptı. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.