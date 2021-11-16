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Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:04 Son Güncelleme: 16.11.2021 09:11

TEM otoyolunda feci kaza!

ABBAS ÇAKAR
TEM otoyolunda feci kaza!

TEM Otoyolu Kocaeli Kartepe İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün lastiğinin patlaması sonucu emniyet şeridine park ettiği sebze yüklü kamyonete, kendisini fark etmeyen bir komzetik firmasına ait kamyonet çarptı.

TEM Otoyolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul istikametine seyir halinde olan Sedat Ünal idaresindeki sebze yüklü kamyon, Uzunçiftlik gişeleri yaklaşık 1 km geçtikten sonra lastiği patladı.

Durumu fark eden sürücü hemen aracını yol kenarında bulunan emniyet şeridine çekerek park etti. Tam bu esnada kendisi ile aynı istikamete gitmekte olan Bayram Özdemir hakimiyetindeki bir kozmetik firmasına ait kamyonet, park eden kamyona arkadan çarptı. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kamyonet sürücüsü Özdemir yara almadan kurtulurken, hemen yanındaki Galip Çetin (45) araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan Çetin'in sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle TEM İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü olarak verilirken kazada kulullanılamaz hale gelen kamyonet, olay yerine çağırılan vinçle alınarak otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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TEM otoyolunda feci kaza!
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