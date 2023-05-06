TEM Otoyolunda feci kaza: Araç ikiye bölündü





Kazayla ilgili konuşan kamyon şoförü Adem Şahoğlu "Maltepe Cezaevinin oradaki bir kargo firmasından çıktık. Otoyola girdim. Arkadaş alkollüymüş. Öbür arkadaşı da suçu üzerine aldı. Bu arkadaş makas atarak gelirken otobüse vurdu sonra benim önüme düştü. Sonra baktım arkamdan gelen bir taksiye vurdu. Gördüğünüz gibi durum ortada, araç ikiye ayrıldı. Araçta 2 kişi olduğunu söylediler, birini yere yatırdılar. Başka bir şey görmedim." dedi.



Kazayla ilgili konuşan otobüs yolcularından İsa Ören "Harem otogarından çıktık. Denizli'ye doğru gidiyorduk. Şu gördüğümüz karşıdaki araç bir sağ bir sol yaparak iki arabanın ortasına girdi. Bizim şoför de kurtarmak için manevra yaptı ama araca tam sol taraftan vurdu. Araç ikiye bölündü, araçtan 2 yaralı çıkardık. Ambulansla gönderdik. Bizim muavin de yaralı." ifadelerini kullandı.