Tem Otoyolu’nda feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde TEM Otoyolu'nda motosikletini emniyet şeridine park eden sürücü Yunus Yıldırım'a otomobil çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savurulan Yıldırım ağır şekilde yaralandı. Bir süre sonra karanlık sebebiyle yaralı adamı fark etmeyen Selahattin Doğan idaresindeki otomobilin çarpması sonucu 34 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Aracından inen Doğan, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldırım'ın öldüğü belirledi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Otomobil sürücüsü Selahattin Doğan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Yunus Yıldırım'ın cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna'da bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan kazanın olduğu bölgede yolu aydınlatan lambaların yanmaması dikkat çekti. Polis ekipleri kazaya karıştıktan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.