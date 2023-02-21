TEM Otoyolu’nda feci kaza: Seyir halindeki otomobilden düştü

Olay, saat 01.30 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu Sadabad 2 Viyadiğü Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi seyir halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle yola düştü. Yola savrulan şahsa, arkadan gelen iki otomobilin çarpmasıyla şahıs metrelerce sürüklendi. İki otomobil daha sonra birbirlerine çarparak kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği yavaşlatarak güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri incelemelerin ardından talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, kazaya karışan iki araç sürücüsünü ve hayatını kaybeden şahsın birlikte yolculuk yaptığı sürücüyü ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Öte yandan kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik, araçların kaldırılması ve incelemelerin ardından normale döndü.

Kaza sonrası birbirine çarparak durabilen iki araç kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin çalışmalarının ardından talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Morgu Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.