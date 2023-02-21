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Giriş Tarihi: 21.2.2023 05:00 Son Güncelleme: 21.2.2023 05:01

TEM Otoyolu'nda feci kaza: Seyir halindeki otomobilden düştü

Kağıthane TEM Otoyolu Sadabad 2 Viyadüğü üzerinde seyir halindeki otomobilden düşen ismi öğrenilemeyen bir kişi, 2 aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü

İHA
TEM Otoyolu’nda feci kaza: Seyir halindeki otomobilden düştü

Olay, saat 01.30 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu Sadabad 2 Viyadiğü Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi seyir halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle yola düştü. Yola savrulan şahsa, arkadan gelen iki otomobilin çarpmasıyla şahıs metrelerce sürüklendi. İki otomobil daha sonra birbirlerine çarparak kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği yavaşlatarak güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri incelemelerin ardından talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, kazaya karışan iki araç sürücüsünü ve hayatını kaybeden şahsın birlikte yolculuk yaptığı sürücüyü ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Öte yandan kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik, araçların kaldırılması ve incelemelerin ardından normale döndü.

Kaza sonrası birbirine çarparak durabilen iki araç kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin çalışmalarının ardından talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Morgu Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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TEM Otoyolu'nda feci kaza: Seyir halindeki otomobilden düştü
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