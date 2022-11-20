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Giriş Tarihi: 20.11.2022 14:47

TEM Otoyolu'nda İETT otobüsüyle ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

TEM Otoyolu Ümraniye Çamlık mevkiinde İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
TEM Otoyolu’nda İETT otobüsüyle ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Ümraniye Çamlık mevki Ankara istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre 74 BV 274 plakalı servis minibüsü şoförü M.A, Esenlerde olan düğünlerinde Bartın'a geri dönüş yaptıkları sırada TEM Otoyol Ümraniye Çamlık kavşağında, sürücüsü yol ayrımını kaçırınca ani olarak direksiyonu kırdı. Bu sırada Y.A'nın kullandığı 34 TK 5877 plakalı İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri yeni bir kaza olmaması için yolda önlem alırken İETT otobüsünde bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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TEM Otoyolu'nda İETT otobüsüyle ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
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