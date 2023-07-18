Haberler Yaşam Haberleri TEM Otoyolu'nda inanılmaz görüntü: Tartıştığı kamyonetliyi bariyere sürükledi!
Giriş Tarihi: 18.7.2023 10:59

TEM Otoyolu'nda inanılmaz görüntü: Tartıştığı kamyonetliyi bariyere sürükledi!

TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan kamyon şoförü, tartıştığı iddia edilen kamyoneti sıkıştırdı. Emniyet şeridine geçerek ilerlemeye devam eden kamyonet şoförü bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

DHA
TEM Otoyolu’nda inanılmaz görüntü: Tartıştığı kamyonetliyi bariyere sürükledi!

Olay, geçen hafta Cuma günü saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyon şoförü ile kamyonet şoförü arasında iddiaya göre, yol verme tartışması yaşandı. Tartışan şoförler, tehlikeli araç kullanarak trafiği riske soktu. Kısa bir süre sonra, kamyon şoförü sağ şeritte ilerleyen kamyoneti akan trafikte sıkıştırmaya başladı. Kamyonet şoförü, aracı emniyet şeridine alarak ilerlemeye devam ederken, bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar, seyir halindeki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5 yeni anlaşma imzalandı
SON DAKİKA: 81 ilde fahiş fiyat denetimi! 369 firmaya rekor para cezası
FETÖ’cü Osman Şimşek neden konuştu?
Otomotiv pandemi öncesine döndü
'Gizli protokol' krizi devam ediyor! Parti sözcüsü yalanlamıştı: CHP'li gazeteciden flaş çıkış
Ben 10 gün önce nasıl öldüm?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sözcü'nün 'yangın' provokasyonunu AK Parti Hatay milletvekili bozdu! "Bu nasıl bir iftira"
SON DAKİKA | 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi! 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi yayınlandı
Erdoğan’ın Körfez ziyareti ve Türkiye için yeni fırsat penceresi
ARKADAŞINA GÖNDER
TEM Otoyolu'nda inanılmaz görüntü: Tartıştığı kamyonetliyi bariyere sürükledi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA