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Giriş Tarihi: 19.10.2021 06:21

TEM Otoyolu’nda kaza, 4 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
TEM Otoyolu’nda kaza, 4 yaralı

TEM Otoyolu Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü üzerinde hafif ticari aracın önünde seyreden kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, 05.15 sıralarında TEM Otoyolu Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan 34 AAZ 298 plakalı hafif ticari araç, önünde gitmekte olan 16 KIP 74 plakalı kamyonete arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yatarken hafif ticari araç da bariyerlere vurarak durabildi. Kazada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı



4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza sonrasında otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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TEM Otoyolu’nda kaza, 4 yaralı
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