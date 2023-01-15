TEM Otoyolu’nda kaza: Frene asıldım, yeterli olmadı

Bu sırada sivil polisler, sürücünün kurtulan bebeği ile yakından ilgilendi. Kurtarma çalışmaları sonrası yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü Yüksel Bektaş, "Otomobil park yerinden çıktı. Direkt yola fırladı, gördüm ama şerit değiştiremedim. Frene asıldım, yeterli olmadı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...