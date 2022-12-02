TEM Otoyolu’nda kaza! Yağmur sonrası kaygan yolda kamyon devrildi

Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Hadımköy Gişeler istikametinde meydana geldi. Seyir halinde ki 34 DRF 575 plakalı kamyon sürücüsü, yağmurdan dolayı kayganlaşan zeminin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
SU TANKERİNE ÇARPARAK DEVRİLDİ
Kamyon, emniyet şeridindeki su tankerine çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ BURNU BİLE KANAMADAN KAZADAN KURTULDU
Emniyet kemeri takılı olan kamyon sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıkarılırken devrilen kamyon, vinç ile kaldırıldı.