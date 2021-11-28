TEM Otoyolu’nda korkunç kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 ağır yaralı

Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde maddi hasarlı kazaya yapan otomobillere hızla gelen iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, 04.00 sıralarında Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe mevki Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Hayati Bayram'ın kullandığı 34 FL 8810 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken 22 ABT 842 plakalı ve 34 EKG 114 plakalı otomobillerle çarpılması sonucu kaza yaptı. Kaza sonrasında araçlardan inen sürücüler olay yerine polis çağırdı.
HIZLA GELEN OTOMOBİL DEHŞETİ
Sürücülerin polisi beklediği sırada 06 CRU 860 plakalı hafif ticari araç, Hayati Bayram'ın kullandığı 34 FL 8810 plakalı hafif ticari araca çarparak aracın yola savrulmasına neden oldu. Bu sırada aşırı hızlı olduğu iddia edilen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NJ 6960 plakalı otomobil de önündeki araçlara çarptı.
İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle araçlar TEM Otoyolu'nda savrulurken 34 NJ 6960 plakalı otomobilde bulunan iki kişi bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Otomobilden çıkarılan iki yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İki yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.
TEM TRAFİĞE KAPANDI
Trafik polisleri yeni bir kaza olmaması için TEM Otoyolu'nun Edirne istikametini araç trafiğine kapatırken kazaya karışan 5 araç olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Yol bakım görevlilerinin yolu temizlemesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan kazaya karışan 06 CRU 860 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünün olay yerinden ayrıldığı belirtildi.