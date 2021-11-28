Haberler Yaşam Haberleri TEM Otoyolu’nda korkunç kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 28.11.2021 05:57

TEM Otoyolu’nda korkunç kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 ağır yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
TEM Otoyolu’nda korkunç kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 ağır yaralı

Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde maddi hasarlı kazaya yapan otomobillere hızla gelen iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, 04.00 sıralarında Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe mevki Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Hayati Bayram'ın kullandığı 34 FL 8810 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken 22 ABT 842 plakalı ve 34 EKG 114 plakalı otomobillerle çarpılması sonucu kaza yaptı. Kaza sonrasında araçlardan inen sürücüler olay yerine polis çağırdı.



HIZLA GELEN OTOMOBİL DEHŞETİ

Sürücülerin polisi beklediği sırada 06 CRU 860 plakalı hafif ticari araç, Hayati Bayram'ın kullandığı 34 FL 8810 plakalı hafif ticari araca çarparak aracın yola savrulmasına neden oldu. Bu sırada aşırı hızlı olduğu iddia edilen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NJ 6960 plakalı otomobil de önündeki araçlara çarptı.



İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle araçlar TEM Otoyolu'nda savrulurken 34 NJ 6960 plakalı otomobilde bulunan iki kişi bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Otomobilden çıkarılan iki yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İki yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

TEM TRAFİĞE KAPANDI

Trafik polisleri yeni bir kaza olmaması için TEM Otoyolu'nun Edirne istikametini araç trafiğine kapatırken kazaya karışan 5 araç olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Yol bakım görevlilerinin yolu temizlemesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan kazaya karışan 06 CRU 860 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünün olay yerinden ayrıldığı belirtildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
Son dakika: Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'de kamyonet kasasında yakalandı! İşte ilk ifadesi...
İBB ‘ret’ oyu verdiği tesisin açılışını yaptı!
Futbol tarihinde görülmemiş olay! 9 kişiyle başlayan Belenenses - Benfica maçı yarıda kaldı...
Son dakika: Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Beşiktaş yorumu! "Sergen Yalçın'ın reklam filmi çekmesi..."
Son dakika: Giresunspor mağlubiyeti sonrası Sergen Yalçın'dan istifa sözleri! "Daha fazla zarar vermek istemiyorum"
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! 2022 için detaylar netleşti
Son dakika: Giresunspor'un golünden önce bir anda yere yığılmıştı! Mert Günok sezonu kapattı...
Ali Akman golleriyle büyülemeye devam ediyor! Takımının en golcüsü...
Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
TEM Otoyolu’nda korkunç kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 ağır yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA