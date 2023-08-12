Haberler Yaşam Haberleri TEM Otoyolu'nda makas atan cip, hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 12.8.2023 15:09 Son Güncelleme: 12.8.2023 16:02

TEM Otoyolu'nda makas atan cip, hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı

TEM Otoyolu'nda sürücüsünün makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü cip, hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada cip sürücüsü ile yanında bulunan ve sıkıştığı araçta sol kolu kopan yolcu ağır yaralandı. Kaza sonrası otoyolda durma noktasına gelen trafik, araçların kaldırılmasıyla tekrar normalde döndü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
TEM Otoyolu’nda makas atan cip, hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı

Kağıthane TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada Edirne istikametine seyir halinde olan Batuhan Gökçe yönetimindeki cip, yolda makas atarak hızlı bir şekilde ilerlerken, sağ şeritte giden hafriyat kamyonunun arka kısmına çarpıp savruldu. Çarpışmanın etkisiyle motoru kopan cipin içinde yolcu koltuğunda oturan Doğukan Kişi, aracın içinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından Doğukan Kişi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sol kolunun kopması sonucu ağır yaralanan Doğukan Kişi ve hurdaya dönen cipin sürücüsü Batuhan Gökçe, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü kazayı yara almadan atlatırken, Doğukan Kişi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

'FİŞEK GİBİ GELİYORDU'

Aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobilin sürücüsü Batuhan Gugu, "Ben yaklaşık 90 kilometre hızla gidiyordum, benimle birlikte 2, 3 arabayı makasladı ama fişek gibi geliyordu. TIR'ı kurtaramadı, sol arkasından vurdu. Ben son anda durdum elim ayağım boşaldı "diye konuştu.

Öte yandan, kaza sonrası TEM Otoyolu Edirne istikametinde durma noktasına gelen trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle tekrar normale döndü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Uraloğlu "Süper Hızlı Tren" projesini duyurdu: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek
FETÖ elebaşı Gülen’in ‘ölüm’ korkusu
FETÖ’nün ekmeğine yağ sürmeyin
Bakan Yaşar Güler duyurdu: Zap'ın büyük bölümü temizlendi
Danimarka'da alçak provokasyon! Müslümanları ve Kur'an-ı Kerim'i hedef aldılar
Son dakika: Firari FETÖ’cü 1.5 milyon TL değerinde döviz ile yakalandı
TEI Genel Müdürü Akşit A Haber'de açıkladı: Son 9 yılda 11 milli motor ürettik
İmamoğlu'nun dava açtığı Gökhan Özbek İBB'nin trol yapılanmasını ifşa etti: Vız gelir, tırıs gidersin...
Son dakika: Trabzonspor sezona Antalyaspor galibiyetiyle başladı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
TEM Otoyolu'nda makas atan cip, hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA