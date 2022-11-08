TEM Otoyolu’nda otomobil alev alev yandı

Alevler daha sonra otomobili tamamen sardı. Olay yerine gelen itfaiye erleri ise itfaiye aracında yaşanan teknik sorun nedeniyle su bidonları ile yangına müdahale etti. Otomobil, yangının ardından kullanılamaz hale geldi. Alev alev yanan otomobil ve yangına müdahale anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.