TEM Otoyolu’nda otomobil devrildi: 2’si çocuk 6 yaralı

Edirne istikametinde ilerleyen Raşit Akkoç yönetimindeki 59 AAN 717 plakalı otomobil, Bağcılar İstoç mevkisinde devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI
Yaralıların bazıları çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılırken bazıları da sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aynı aileden 2'si çocuk 6 yaralı, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.