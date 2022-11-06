Haberler Yaşam Haberleri TEM Otoyolu'nda otomobil devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Giriş Tarihi: 6.11.2022 10:42

TEM Otoyolu'nda otomobil devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA
TEM Otoyolu’nda otomobil devrildi: 2’si çocuk 6 yaralı

Edirne istikametinde ilerleyen Raşit Akkoç yönetimindeki 59 AAN 717 plakalı otomobil, Bağcılar İstoç mevkisinde devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI

Yaralıların bazıları çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılırken bazıları da sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aynı aileden 2'si çocuk 6 yaralı, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg Avrupa'da gündem oldu! Almanlardan çok konuşulacak sözler: Tesla'dan daha güzel
SON DAKİKA: AK Parti'den yeni asgari ücret 2023, emekli ve memur zammı mesajı: Düzenleme geliyor!
AİLE DESTEK PROGRAMI kasım ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek programı ödeme takvimi 2022
İstanbul Maratonu ne zaman ve saat kaçta başladı, kaçta bitiyor? 2022 Avrasya İstanbul Maratonu kaç km, nerede başlayıp nerede bitiyor?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları SORGULAMA! 5 Kasım 2022 Cumartesi çekilişi ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan flaş Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu!
SON DAKİKA: 'TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman?' sorusunun yanıtı belli oldu! Bakan Kurum TOKİ sosyal konut kura çekiliş tarihini açıkladı
AÖL sınav tarihleri takvimi 2022- 2023! MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında ve nasıl yapılacak?
Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmek için ülke puanı sıralaması kaç olmalı? 2023 Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den kaç takım gidecek?
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı başladı! Premier Lig'den o yıldız için geliyorlar...
ARKADAŞINA GÖNDER
TEM Otoyolu'nda otomobil devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA