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Giriş Tarihi: 2.1.2024 10:51 Son Güncelleme: 2.1.2024 11:22

TEM otoyolunda otomobil önündeki araca çarptıktan sonra takla attı

İstanbul Ümraniye’de TEM otoyolu üzerinde  E.B.’nin kullandığı otomobil direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu önünde seyir halinde olan başka bir otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazada takla atan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
TEM otoyolunda otomobil önündeki araca çarptıktan sonra takla attı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Ümraniye, TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. E.B. nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı istikamette seyir halinde olan E.T.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan E.B.'nin kullandığı otomobil takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan kişiyi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazaya karışan otomobiller olay yerinden çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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TEM otoyolunda otomobil önündeki araca çarptıktan sonra takla attı
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