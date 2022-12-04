Haberler Yaşam Haberleri TEM Otoyolu’nda otomobilin ikiye bölündüğü kazada 2 kişi ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 4.12.2022 11:33 Son Güncelleme: 4.12.2022 11:40

TEM Otoyolu’nda otomobilin ikiye bölündüğü kazada 2 kişi ağır yaralandı

TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde yol ayrımını kaçıran otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
TEM Otoyolu’nda otomobilin ikiye bölündüğü kazada 2 kişi ağır yaralandı

TEM Otoyolu Alibeyköy Güzeltepe mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada, TEM Otoyolu Ankara istikametinde gitmekte olan Tarık P.'nin kullandığı otomobil, Mehmet Akif B.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada Tarık Polat'ın kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünerek parçalandı. Yaralılar ise yola savruldu.

İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki ağır yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. TEM Otoyolu Ankara istikametinde kaza sebebiyle trafik yoğunluğu oluşurken polis ekipleri yolda yeni bir kaza olmaması için önlem aldı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Perde arkasındaki savaş kameralara yansıdı: İmamoğlu'nun elini sıkmadılar! CHP'nin programında dikkat çeken görüntüler
ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Bakan Bilgin az önce müjdeyi paylaştı
CHP'nin fonladığı Tele 1 bile dayanamadı yayını kesti! CHP'li gazeteci isyan etti: Vizyonsuzluk budur...
Aslı Baykal’dan ABD’li danışman göndermesi
Aksaray’da eski nişanlı dehşeti: 15 yaşındaki Melike’yi başından vurarak öldürdü
Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin tarlasına çöktü
Altılı masayı yerden yere vurdu: Bu sisteme oy vermem
Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
Son dakika | HDP'nin mezarcısı bakın kim çıktı! Talimat elebaşı ağabeyden nakliye kardeşten
Banka hatasından milyoner oldu! Film gibi olayda zararı banka karşılayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
TEM Otoyolu’nda otomobilin ikiye bölündüğü kazada 2 kişi ağır yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA