TEM Otoyolu’nda otomobilin ikiye bölündüğü kazada 2 kişi ağır yaralandı

TEM Otoyolu Alibeyköy Güzeltepe mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada, TEM Otoyolu Ankara istikametinde gitmekte olan Tarık P.'nin kullandığı otomobil, Mehmet Akif B.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada Tarık Polat'ın kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünerek parçalandı. Yaralılar ise yola savruldu.

İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki ağır yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. TEM Otoyolu Ankara istikametinde kaza sebebiyle trafik yoğunluğu oluşurken polis ekipleri yolda yeni bir kaza olmaması için önlem aldı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.