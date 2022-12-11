TEM Otoyolu’nda tehlikeli dakikalar

TEM Otoyolu Sultangazi ayrımı Ankara istikametinde bir çocuk, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Hızla akan trafikte yolun ortasında bir süre bekleyen çocuk, yanından korna çalarak geçen araçlara aldırış etmedi. Durumu gören kişi, çocuğa bağırarak uyarmaya çalıştı. Ancak çocuk, uyarılara aldırmadan hem kendi canını hem de araç sürücülerinin canını hiçe sayarak, kendisini zor da olsa bariyerlerin arasına attı. Çocuğun TEM Otoyolu'ndaki tehlikeli hareketlerini trafiktekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

SANCAKTEPE'DE YOLA OTURAN KIZ ÇOCUĞU



Sancaktepe'de de 8 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde yaşanan olayda; yolda oturan bir kız çocuğunun tehlikeli halleri cep telefonun kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kız çocuğunun yolda oturarak trafiği tehlikeye attığı, yoldan geçen araçların ise durmayarak yollarına devam ettiği görülüyor. Kız çocuğunun bir süre sonra kalkarak yoldan çıkıp yürüdüğü kameraya yansıyor.