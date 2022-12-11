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Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:07

TEM Otoyolu'nda tehlikeli dakikalar

TEM Otoyolu'nda bir çocuk hızla akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bir vatandaşın uyarısına rağmen çocuğun araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sancaktepe'de de yola oturan bir kız çocuğu tehlikeye aldırış etmedi.

TEM Otoyolu’nda tehlikeli dakikalar

TEM Otoyolu Sultangazi ayrımı Ankara istikametinde bir çocuk, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Hızla akan trafikte yolun ortasında bir süre bekleyen çocuk, yanından korna çalarak geçen araçlara aldırış etmedi. Durumu gören kişi, çocuğa bağırarak uyarmaya çalıştı. Ancak çocuk, uyarılara aldırmadan hem kendi canını hem de araç sürücülerinin canını hiçe sayarak, kendisini zor da olsa bariyerlerin arasına attı. Çocuğun TEM Otoyolu'ndaki tehlikeli hareketlerini trafiktekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

SANCAKTEPE'DE YOLA OTURAN KIZ ÇOCUĞU

Sancaktepe'de de 8 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde yaşanan olayda; yolda oturan bir kız çocuğunun tehlikeli halleri cep telefonun kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kız çocuğunun yolda oturarak trafiği tehlikeye attığı, yoldan geçen araçların ise durmayarak yollarına devam ettiği görülüyor. Kız çocuğunun bir süre sonra kalkarak yoldan çıkıp yürüdüğü kameraya yansıyor.

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TEM Otoyolu'nda tehlikeli dakikalar
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