TEM Otoyolu’nda TIR kamyona çarptı

Bolu'daki kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Halit Ertuğ idaresindeki 41 FC 878 plakalı TIR, önünde ilerleyen Serkan Çömez yönetimindeki 67 EK 776 plakalı kamyona çarptı.
TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Kazada, çekici kısmının bir bölümü kamyon kasasının altına giren TIR'ın sürücüsü sıkışarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'da sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucu kurtarıldı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Halit Ertuğ, tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Ertuğ'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.