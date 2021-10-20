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Giriş Tarihi: 20.10.2021 01:15

TEM Otoyolu'nda TIR kamyona çarptı

İHA
TEM Otoyolu’nda TIR kamyona çarptı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan TIR, önünde ilerleyen kamyona çarptı. Kazada, çekici kısmı hurdaya dönen TIR'ın sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bolu'daki kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Halit Ertuğ idaresindeki 41 FC 878 plakalı TIR, önünde ilerleyen Serkan Çömez yönetimindeki 67 EK 776 plakalı kamyona çarptı.

TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazada, çekici kısmının bir bölümü kamyon kasasının altına giren TIR'ın sürücüsü sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'da sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucu kurtarıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Halit Ertuğ, tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Ertuğ'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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TEM Otoyolu'nda TIR kamyona çarptı
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