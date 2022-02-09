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Giriş Tarihi: 9.2.2022 09:05 Son Güncelleme: 9.2.2022 09:10

TEM otoyolunda yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
TEM otoyolunda yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesi TEM otoyolu Damlama mahallesinde İzmir-Batman seferini yapan yolcu otobüsü ile tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesi TEM otoyolunda meydana gelen kazada özel bir firmaya ait A.O'nun kullandığı yolcu otobüsü, yağış ve sis nedeniyle görüş açısının daralmasından dolayı, H.S'nin kullandığı tıra arkadan çarptı. Feci kaza nedeniyle Mehmet Hanifi Saygı isimli tır şoförünün yanındaki kişi yaşamını yitirirken, her iki şoföründe aralarında olduğu 13 kişi yaralandı.

Olay yerine 112 acil, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi arama-kurtarma ekipleri ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Devlet hastanesine götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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TEM otoyolunda yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı
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